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Мадагаскар: Более 30 человек погибло из-за сильных дождей и наводнений

20:45 26.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сильные дожди и наводнения, продолжающиеся на Мадагаскаре уже вторую неделю, привели к гибели не менее 31 человека, еще около десяти считаются пропавшими без вести. Об этом сообщила в воскресенье французская радиостанция "Радио Франс энтернасьональ" (RFI) со ссылкой на местные власти.

"От стихии пострадали более 100 тыс. человек", - отметило Бюро по управлению рисками и стихийными бедствиями. В связи с создавшейся ситуацией правительство Мадагаскара объявило 24 января затронутые районы "зоной национального бедствия". Одновременно власти призвали международное сообщество "прийти на помощь народу Мадагаскара".

На острове закрыты многочисленные школы, не работают различные службы и магазины. Проехать даже по общенациональным дорогам невозможно из-за локальных наводнений. Наиболее пострадали северные и западные районы страны. Проведенная в последние сутки аэросъемка показывает, что большинство рисовых полей на острове затоплены.

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