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НОВОСТИ

На таджикского оппозиционера попытались надавить через сына и Москву

20:15 26.01.2020 Источник: НГ-Online

Сын заместителя председателя Социал-демократической партии Таджикистана (СДПТ) Махмурода Одинаева будет депортирован из Москвы в Душанбе. Об этом «НГ» сообщили источники, близкие к семье таджикского политика.

Как сообщила 24 января «НГ», 19-летний Хочиакбар Одинаев неожиданно исчез в Москве, где последние три месяца находился на заработках. По словам родных Хочиакбара, о молодом человеке не было известий шесть дней, его мобильный телефон все это время не отвечал.

Только после публикации на сайте «НГ» информации о возможном похищении сына зампредседателя СДПТ и вмешательства в ситуацию известного российского правозащитника, председателя комитета «Гражданское содействие» Светланы Ганнушкиной, представители правоохранительных органов сообщили родственникам Хочиакбара Одинаева о том, что он находится в спецприемнике МВД в российской столице.

«Представители полиции РФ также заявили, что Хочиакбар будет в ближайшее время депортирован в Таджикистан. Причины претензий правоохранителей к молодому человеку с сентября 2019 года работавшего на стройке в Москве пока неизвестны. Силовики также не пояснили, почему родственникам не была своевременно сообщена информация о задержании 19-летнего гражданина Таджикистана, хотя они должны были сделать это в течение нескольких часов после его помещения в спецприемник», - рассказал источник «НГ».

Собеседники «НГ» не исключают, что задержание и депортация Хочиакбара Одинаева осуществляются российской стороной по заказу официального Душанбе, недовольного намерением Махмурода Одинаева выставить свою кандидатуру на предстоящих выборах в национальный парламент.

По информации «НГ», Махмурод Одинаев, шесть дней искавший своего сына через различных знакомых в Москве, не намерен отказываться от участия в парламентских выборах, намеченных на весну 2020 года.

Андрей Серенко

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