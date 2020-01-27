Ниже $60 за баррель опустилась цена на нефть марки Brent
08:30 27.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,8% - до $58,99 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 03:03 мск.
В последний раз цена нефти находилась ниже $60 за баррель 1 ноября 2019 г.
Согласно данным Мосбиржи, курс доллара составляет 62.07 руб., евро - 64, 48 руб.
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