Ниже $60 за баррель опустилась цена на нефть марки Brent

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,8% - до $58,99 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 03:03 мск.

В последний раз цена нефти находилась ниже $60 за баррель 1 ноября 2019 г.

Согласно данным Мосбиржи, курс доллара составляет 62.07 руб., евро - 64, 48 руб.