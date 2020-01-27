От последствий коронавируса в Китае погибли уже 80 человек
09:05 27.01.2020 Источник: Интерфакс
За истекшие сутки в Китае от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 24 человека, общее число скончавшихся достигло 80, сообщил государственный комитет КНР по делам здравоохранения.
Все новые случаи летального исхода приходятся на провинцию Хубэй, административный центр которой город Ухань является эпицентром распространения заболевания.
Всего по состоянию на 00:00 часов понедельника число пораженных новым коронавирусом достигло в стране 2794 человек.
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