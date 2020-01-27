"Грэмми" за лучший альбом разговорного жанра получила Мишель Обама
10:00 27.01.2020
Супруга бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обамы Мишель Обама получила музыкальную премию «Грэмми» в номинации «Лучший альбом разговорного жанра». Об этом сообщается на сайте премии.
Уточняется, что бывшая первая леди США получила премию за изданные в том числе на аудионосителях мемуары под названием «Становление», сообщает Газета.Ru.
По информации РБК, в пяти из шести номинаций — «Песня года», «Лучший новый исполнитель», «Запись года», «Альбом года» и «Лучший вокальный поп-альбом» победила американская певица Билли Айлиш.
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