"Грэмми" за лучший альбом разговорного жанра получила Мишель Обама

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Супруга бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обамы Мишель Обама получила музыкальную премию «Грэмми» в номинации «Лучший альбом разговорного жанра». Об этом сообщается на сайте премии.

Уточняется, что бывшая первая леди США получила премию за изданные в том числе на аудионосителях мемуары под названием «Становление», сообщает Газета.Ru.

По информации РБК, в пяти из шести номинаций — «Песня года», «Лучший новый исполнитель», «Запись года», «Альбом года» и «Лучший вокальный поп-альбом» победила американская певица Билли Айлиш.