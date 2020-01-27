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С судном "Энигма Астралис" в Охотском море утерян радиолокационный контакт

11:05 27.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Радиолокационный контакт утерян с терпящим бедствие в Охотском море рыболовецким судном "Энигма Астралис". Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе Росморречфлота.

"К 15:00 мск 26 января капитан ледокольного спасательного судна "Сибирский" сообщил об утере радиолокационного контакта с аварийным судном, находившимся без экипажа в 130 милях к юго-востоку от порта Магадана. Принято решение начать поисково-спасательную операцию и направить 11 судов, которые находятся в этом промысловом районе", - сказал собеседник агентства.

Поиски осложняются штормом. "На 05:40 мск капитан "Сибирского" сообщил, что обнаружил в данном районе пятна со следами нефтепродуктов. По мере улучшения погоды поиски будут продолжены", - сообщили в Росморречфлоте.

Находившийся на промысле в Охотском море рыболовецкий траулер загорелся 21 января. Всех 47 членов экипажа в тот же день эвакуировали на ближайшую плавбазу, четверо из них позже пересели на спасатель-ледокол "Сибирский" для участия в операции по спасению судна, еще почти половина моряков уже отправлена на берег.

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