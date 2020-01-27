Россия завершила поставку второго полкового комплекта С-400 в Китай - источник

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия завершила поставку второго полкового комплекта зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в Китай морским транспортом, акт приема-передачи был подписан в декабре в КНР. Об этом сообщил в понедельник ТАСС военно-дипломатический источник.

"Завершена поставка в Китай второго полкового комплекта С-400 в составе командного пункта, двух дивизионов пусковых установок, радиолокационных станций, энергетического и вспомогательного оборудования, запасных частей и инструментов. Заказчик также получил более 120 новейших зенитных управляемых ракет двух типов", - сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что акт приема-передачи второго комплекта С-400 был подписан в Китае в декабре прошлого года. "С момента подписания документа начало действовать положение контракта о 18-месячном гарантийном обслуживании техники российской стороной", - отметил собеседник.

Источник добавил, что все имущество из состава второго комплекта было доставлено в Китай на нескольких судах. Первый морской транспорт отправился в КНР в июле 2019 года.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.