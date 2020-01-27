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Носитель коронавируса заражает им даже во время инкубационного периода - японский эксперт

12:05 27.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Носитель коронавируса 2019-nCoV может заражать им других людей даже в тот период, когда у него самого признаки этой болезни еще не проявились. Это делает нынешнюю пневмонию нового типа принципиально отличающейся от произошедшей в 2003 году вспышки атипичной пневмонии (SARS), считает один из крупнейших в Японии специалистов по инфекционным заболеваниям профессор Университета медицины и фармакологии "Тохоку" Мицуо Каку.

"Ставший очагом распространения новой болезни китайский город Ухань, - сказал он в понедельник в интервью японскому общественному телевидению Эн-эйч-кей, - фактически блокирован, там введены крупномасштабные ограничения на движения транспорта. В теории это должно было бы сдержать рост числа заболевших, однако он активно продолжается. Велика вероятность того, что заражение идет через людей, переживающих еще инкубационный период, у которых признаки заболевания еще совершенно не проявились".

Этим, по мнению эксперта, коронавирус 2019-nCoV коренным образом отличается от возбудителя, например, атипичной пневмонии (SARS). Заразившийся ей человек становился инфекционно опасным только после того, как у него появлялся кашель и другие признаки заболевания. Сейчас же опасность представляют даже те, кто переносит пневмонию нового типа в легкой и иногда незаметной форме. "Есть основания полагать, что человечество еще не сталкивалось с вирусом такого типа, - считает эксперт. - Ситуация непредсказуема, крайне сложно принимать меры против распространения новой болезни. Важно по возможности не прикасаться руками к собственному носу, рту и глазам, через которые проникает коронавирус. Есть также сведения, что он легко погибает при обработке составами, содержащими алкоголь".

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