Израильтянам впервые разрешили поездки в Саудовскую Аравию
12:20 27.01.2020 Источник: Эхо Москвы
Власти Израиля впервые разрешили гражданам страны поездки в Саудовскую Аравию. Как уточняет газета «Едиот Ахронот», прежде всего речь идет об участии в хадже. Деловые поездки должны продолжаться не более девяти дней при условии соблюдения необходимых формальностей в саудовской стороны. Новая директива ИВД Израиля принята по согласованию с израильскими службами безопасности и Министерством иностранных дел. Эхо Москвы
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