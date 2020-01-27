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НОВОСТИ

Китай стал второй страной мира по производству вооружений после США - СМИ

12:32 27.01.2020 Источник: Эхо Москвы

Китай обогнал Россию и стал второй страной мира по производству вооружений после США. Это следует из доклада Стокгольмского института исследования мировых проблем. При этом авторы доклада считают, что китайские компании могут занижать свои показатели.  Эхо Москвы

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