Глава Чувашии прокомментировал заявления о своем неуважении к МЧС

13:32 Источник: РБК

Глава Чувашии Михаил Игнатьев прокомментировал заявления о своем неуважении к МЧС из-за инцидента с офицером ведомства и ключами от пожарной машины. Его слова приводятся на сайте региональных властей.

«Я преисполнен глубочайшего уважения к этим мужественным людям [пожарным] и их труду, поэтому отвергаю все домыслы, слухи, сплетни и откровенную ложь о каком-либо моем непочтительном отношении к сотрудникам МЧС», — заявил Игнатьев.

Игнатьев также напомнил, что в 2010 году лично участвовал со спасателями в тушении лесных пожаров: «Мы вместе ели и тушенку с кашей. Многих я лично знаю. За эти годы у нас человеческие, дружеские отношения сложились». РБК