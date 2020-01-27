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НОВОСТИ

Ряд представителей ПАСЕ оспорили полномочия делегации РФ на зимней сессии

14:12 27.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ряд представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) оспорили по существенным основаниям полномочия делегации РФ на открытии зимней сессии в понедельник, передают корреспонденты ТАСС. В частности, с такой инициативой выступил делегат от Литвы Зингерис Эмануэлис.

"Все требования соблюдены, полномочия делегации РФ препровождаются в комитет по мониторингу, он подготовит доклад", - сказал после его выступления ведущий заседание ПАСЕ.

Сегодня также состоялись выборы нового председателя ПАСЕ. Им стал представитель политической группы Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE) бельгийский сенатор Хендрик Дамс . Об этом сообщает корр. ТАСС из зала заседания.

Политик, возглавляющий бельгийскую делегацию в ПАСЕ, был единственным кандидатом на этот пост.

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