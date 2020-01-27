Доплаты классным руководителям затронут 838 тыс. учителей в России - Голикова
19:20 27.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 838 тыс. учителей получат доплату за классное руководство в объеме 5 тыс. руб. Это потребует 76,3 млрд руб. в 2020 году, сообщила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании бюро высшего совета партии "Единая Россия".
"Выплата 5 тыс. рублей классному руководителю - это будет введено с 1 сентября 2020 года, то есть с нового учебного года. Годовой объем средств, который мы планируем направить на эти цели, - это 76,3 млрд руб. На данный момент времени по 2019 году количество классных руководителей, которые будут претендовать на эту выплату, - это 838 тыс. человек", - сказала она.
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