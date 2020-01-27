Ответственность за крушение самолета в Афганистане взяли на себя талибы
20:00 27.01.2020 Источник: Эхо Москвы
Талибы (Движение "Талибан" - запрещено на территории РФ) взяли на себя ответственность за крушение самолета в Афганистане. По словам представителей запрещенной в России организации, которые приводит Рейтер, на борту находились американские военные, в том числе высокопоставленные офицеры. Сам лайнер якобы был сбит.
О крушении стало известно сегодня днем. При чем информация о том, кому принадлежит самолет, была крайне противоречивой. Сначала говорилось о том, что это лайнер местной авиакомпании, а затем – что это военный борт афганской или американской армии. Ситуация осложнялась тем, что катастрофа произошла на территории, контролируемой талибами. На место падения выдвинулся спецназ. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 19:20 27.01.2020
- Доплаты классным руководителям затронут 838 тыс. учителей в России - Голикова
- 18:40 27.01.2020
- "Газпром" поставил первый миллиард кубометров газа по "Турецкому потоку"
- 18:00 27.01.2020
- Жители Алтая из-за снегопадов столкнулись с перебоями в поставках продуктов - СМИ
- 17:32 27.01.2020
- Трех подростков в Костроме подозревают в намерении устроить стрельбу в школе
- 17:12 27.01.2020
- Раулю Арашукову вменяется растрата порядка 775 млн рублей - следствие
- 17:00 27.01.2020
- Ряд российских авиакомпаний приостановил рейсы в Китай
- 16:32 27.01.2020
- Роспотребнадзор выявил 100 человек с подозрениями на коронавирус, все они не подтвердились
- 16:12 27.01.2020
- Подготовлен законопроект о снижении НДФЛ для нерезидентов с 30% до 13%
- 16:00 27.01.2020
- Подданный Японии задержан в РФ при попытке получения секретных материалов
- 15:32 27.01.2020
- Комиссия единороссов по этике рекомендовала исключить из партии главу Чувашии - источник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать