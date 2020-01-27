Ответственность за крушение самолета в Афганистане взяли на себя талибы

20:00 Источник: Эхо Москвы

Талибы (Движение "Талибан" - запрещено на территории РФ) взяли на себя ответственность за крушение самолета в Афганистане. По словам представителей запрещенной в России организации, которые приводит Рейтер, на борту находились американские военные, в том числе высокопоставленные офицеры. Сам лайнер якобы был сбит.

О крушении стало известно сегодня днем. При чем информация о том, кому принадлежит самолет, была крайне противоречивой. Сначала говорилось о том, что это лайнер местной авиакомпании, а затем – что это военный борт афганской или американской армии. Ситуация осложнялась тем, что катастрофа произошла на территории, контролируемой талибами. На место падения выдвинулся спецназ. Эхо Москвы