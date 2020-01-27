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Приговор осужденному за нарушения на митингах Котову должен быть пересмотрен - КС РФ

20:40 27.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конституционный суд (КС) РФ постановил пересмотреть приговор активисту Константину Котову, который был признан виновным по статье 212.1 УК РФ и приговорен к четырем годам колонии за неоднократные нарушения на митингах. Об этом говорится в определении суда.

"Судебные решения по делу Котова Константина Александровича, принятые на основании статьи 212 УК Российской Федерации в истолковании, расходящемся с ее конституционно-правовым смыслом, выявленным в постановлении Конституционного суда Российской Федерации от 10 февраля 2017 года <...>, подлежат пересмотру в установленном порядке", - говорится в документе.

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