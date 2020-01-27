Мишустин поручил организовать штаб по коронавирусу
22:40 27.01.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Михаил Мишустин поручил организовать штаб по коронавирусу. Туда войдут его заместители, главы Минтранса, Минздрава, Роспотребнадзора, МЧС, МВД и Минпромторга, сообщается на сайте кабмина.
Сегодня премьер-министр провёл совещание по вопросам профилактики инфекции. План по контролю за распространением болезни должен быть подготовлен в течение двух дней. Ежедневно премьер-министр будет информировать Владимира Путина о результатах мониторинга ситуации с коронавирусом.
Вирус распространяется в КНР с конца декабря. Первые случаи были зафиксированы в городе Ухань. По последним данным, в стране от инфекции умерли 80 человек, заболели более 2,5 тысячи. Известно о случаях заражения в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде. Говорит Москва
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