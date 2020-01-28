В 2019 году от экономических преступлений ущерб составил более 447 млрд рублей - МВД

07:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 447 млрд рублей составил ущерб от экономических преступлений в 2019 году, что на 4 % меньше, чем в позапрошлом. Об этом говорится в статистических данных МВД России.

По данным ведомства, всего в прошлом году выявлено около 105 тысяч таких преступлений.

"Материальный ущерб от указанных преступлений составил 447,2 миллиарда рублей", - говорится в статистике.

Отмечается также, что общий ущерб от всех преступлений в прошлом году составил 620 млрд рублей.