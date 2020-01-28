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НОВОСТИ

В 2019 году от экономических преступлений ущерб составил более 447 млрд рублей - МВД

07:30 28.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 447 млрд рублей составил ущерб от экономических преступлений в 2019 году, что на 4 % меньше, чем в позапрошлом. Об этом говорится в статистических данных МВД России.

По данным ведомства, всего в прошлом году выявлено около 105 тысяч таких преступлений.

"Материальный ущерб от указанных преступлений составил 447,2 миллиарда рублей", - говорится в статистике.

Отмечается также, что общий ущерб от всех преступлений в прошлом году составил 620 млрд рублей.

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