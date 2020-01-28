В расследовании крушения вертолета Коби Брайанта нет уголовной составляющей - власти США
08:30 28.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Национальное управление по безопасности на транспорте (НУБТ) США в настоящий момент не усматривает уголовной составляющей в расследовании обстоятельств и причин катастрофы на юге штата Калифорния вертолета, приведшей к гибели девятерых человек, включая 41-летнего баскетболиста Коби Брайанта и его 13-летнюю дочь. Об этом сообщила в понедельник представитель НУБТ Дженнифер Хоуменди на пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания Си-эн-эн.
Представитель управления разъяснила факт участия Федерального бюро расследований (ФБР) США в расследовании катастрофы. "У НУБТ имеется меморандум о взаимопонимании с ФБР, которое помогает нам собирать улики. Они [сотрудники ФБР] по сути обеспечивают многоуровневую поддержку НУБТ. В этом расследовании нет уголовной составляющей", - заверила Хоуменди.
По ее словам, вертолет врезался в крутой склон холма на высоте 330,7 м над уровнем моря, радиус разброса двигателя, фюзеляжа, хвостовой части и обломков превышает 180 м. При этом разбившийся S-76B компании Sikorsky ("Сикорский") не был оборудован речевыми самописцами или бортовым устройством регистрации. "Нет требования устанавливать "черный ящик" [в данном случае]", - утверждала, отвечая на вопросы журналистов, Хоуменди. В кабине имелся планшет iPad ("Айпэд") для составления маршрутов полетов и получения сводок прогноза погоды.
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