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Глава Чувашии уйдет в отставку - источник

09:00 28.01.2020 Источник: РБК

Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку, решение об этом принято, рассказал источник, близкий к администрации президента, и подтвердил другой близкий к Кремлю собеседник РБК.

Официально уход главы республики состоится либо уже на этой, либо на следующей неделе, уточнил один из источников РБК.

Игнатьев не ответил на звонки и сообщения РБК. Пресс-секретарь главы Чувашии Олег Сидоров отказался от комментариев.

Михаил Игнатьев руководит республикой с 2010 года, в настоящее время дорабатывает свой второй срок. Его полномочия истекают в сентябре 2020 года.

Отставке Игнатьева предшествовали два публичных скандала. Во время выступления 18 января, приуроченного ко Дню печати, глава республики заявил, что некоторые журналисты и блогеры приезжают в Чувашию из разных регионов и начинают «писать, не знаю, о чем и о ком». «Лишь бы, значит, заработать на разных схемах. Поэтому нужно четко обозначить: надо их мочить, как в народе говорят», — подчеркнул Игнатьев.

23 января Игнатьев вручал ключи от пожарных машин сотрудникам МЧС. После мероприятия в сети появилось видео, на котором глава региона, как писали местные СМИ, «заставил офицера МЧС прыгать за ключами на вручении пожарных машин».

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