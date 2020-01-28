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НОВОСТИ

Зеленский назвал СССР одним из государств, развязавших Вторую мировую войну

11:00 28.01.2020 Источник: Известия

Президент Украины Владимир Зеленский назвал СССР одним из государств, развязавших Вторую мировую войну. Такое заявление он сделал во время визита в Польшу, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

По словам украинского лидера, к войне привел «сговор тоталитарных режимов», который первым на себе почувствовала Польша.

Зеленский отметил, что это позволило нацистам «запустить смертоносный маховик холокоста». Он подчеркнул, что Европа и мир в целом «не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году».

Говоря об освобождении лагеря смерти Аушвиц (Освенцим) советскими войсками, Зеленский избежал упоминания СССР, однако рассказал об уроженцах Украины, участвовавших в операции.

Позднее директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко назвал речь президента Украины в Польше «провалом спичрайтеров». По его словам, авторы речи даже не удосужились адаптировать ее с учетом того, что глава государства — внук ветерана Великой Отечественной войны.  Известия

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