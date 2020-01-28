Россияне взяли рекордное за последние годы число кредитов на покупку автомобиля
09:32 28.01.2020 Источник: РБК
В 2019 году россияне взяли 947,3 тыс. кредитов на новые и подержанные машины — рекордное количество за последние шесть лет, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитическом агентстве «Автостат». Число выданных автокредитов выросло на 11,9% в годовом выражении, а их суммарный объем — на 18,9%, до 746,45 млрд руб. Средний размер ссуды на машину увеличился на 6,3% — до 787,9 тыс. руб. Данные бюро охватывают почти 100% сегмента автокредитования, уточнили РБК в НБКИ (входит в тройку крупнейших бюро, консолидирует данные около 100 млн заемщиков).
Рост выдачи кредитов на покупку машин наблюдается на фоне снижения продаж новых автомобилей: в 2019 году, по данным «Автостата», было реализовано 1,59 млн автомобилей, на 2,5% меньше, чем в 2018 году.
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