Россияне взяли рекордное за последние годы число кредитов на покупку автомобиля

09:32 Источник: РБК

В 2019 году россияне взяли 947,3 тыс. кредитов на новые и подержанные машины — рекордное количество за последние шесть лет, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитическом агентстве «Автостат». Число выданных автокредитов выросло на 11,9% в годовом выражении, а их суммарный объем — на 18,9%, до 746,45 млрд руб. Средний размер ссуды на машину увеличился на 6,3% — до 787,9 тыс. руб. Данные бюро охватывают почти 100% сегмента автокредитования, уточнили РБК в НБКИ (входит в тройку крупнейших бюро, консолидирует данные около 100 млн заемщиков).

Рост выдачи кредитов на покупку машин наблюдается на фоне снижения продаж новых автомобилей: в 2019 году, по данным «Автостата», было реализовано 1,59 млн автомобилей, на 2,5% меньше, чем в 2018 году.