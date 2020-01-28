Der Spiegel приписал освобождение Освенцима американской армии
10:05 28.01.2020 Источник: Известия
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
В посте говорилось о том, что Аушвиц был крупнейшим нацистским лагерем смерти, который «75 лет назад был освобожден американской армией».
На пост обратили внимание немецкоговорящие пользователи сети. После этого журнал принес извинения «за чрезвычайно неловкую ошибку», отметив, что критику в свой адрес воспринимает как «справедливое наказание». При этом издание исправило свое первоначальное сообщение, указав, что концлагерь освободила Красная армия. Известия
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