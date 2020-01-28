0
0
150
НОВОСТИ

Der Spiegel приписал освобождение Освенцима американской армии

10:05 28.01.2020 Источник: Известия

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.

В посте говорилось о том, что Аушвиц был крупнейшим нацистским лагерем смерти, который «75 лет назад был освобожден американской армией».

На пост обратили внимание немецкоговорящие пользователи сети. После этого журнал принес извинения «за чрезвычайно неловкую ошибку», отметив, что критику в свой адрес воспринимает как «справедливое наказание». При этом издание исправило свое первоначальное сообщение, указав, что концлагерь освободила Красная армия.  Известия

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:20 28.01.2020
Мясо в 2020 году может подорожать на 10–12% - СМИ
0
24
11:05 28.01.2020
Большинство россиян не верит в примету о том, что високосный год неудачен
0
58
11:00 28.01.2020
Зеленский назвал СССР одним из государств, развязавших Вторую мировую войну
0
70
10:32 28.01.2020
Минфин намерен выдавать кредиты другим странам в рублях
0
121
10:20 28.01.2020
Принц Эндрю не сотрудничает со следствием по делу Эпштейна - американский прокурор
0
130
10:00 28.01.2020
Помпео обвинил РФ и Иран в препятствовании установлению перемирия в Сирии
0
152
09:32 28.01.2020
Россияне взяли рекордное за последние годы число кредитов на покупку автомобиля
0
177
09:20 28.01.2020
Людмила Бокова назначена замглавы Минкомсвязи
0
208
09:05 28.01.2020
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 106
0
211
09:00 28.01.2020
Глава Чувашии уйдет в отставку - источник
0
217

Возврат к списку