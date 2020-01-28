Минфин намерен выдавать кредиты другим странам в рублях
10:32 28.01.2020 Источник: Известия
Прежде всего новый подход протестируют на странах ЕАЭС, а в перспективе планируется давать в долг в нацвалюте и государствам из дальнего зарубежья. Переход к рублю — это, с одной стороны, способ популяризовать его на международном уровне, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. С другой, — мера предосторожности для защиты от возможных санкций.
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