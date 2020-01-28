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НОВОСТИ

Минфин намерен выдавать кредиты другим странам в рублях

10:32 28.01.2020 Источник: Известия

Минфин пересмотрел валютную стратегию кредитования иностранных правительств. Теперь ведомство планирует выдавать больше рублевых займов, заявил «Известиям» глава департамента международных финансовых отношений министерства Андрей Бокарев.

Прежде всего новый подход протестируют на странах ЕАЭС, а в перспективе планируется давать в долг в нацвалюте и государствам из дальнего зарубежья. Переход к рублю — это, с одной стороны, способ популяризовать его на международном уровне, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. С другой, — мера предосторожности для защиты от возможных санкций.

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