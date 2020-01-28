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Мясо в 2020 году может подорожать на 10–12% - СМИ

11:20 28.01.2020 Источник: Известия

Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%. Об этом сообщили в Аналитическом центре при правительстве, который специально для «Известий» составил прогноз стоимости потребительских товаров до конца года.

Среди причин эксперты назвали подорожание сырья, запуск систем прослеживаемости животноводческих товаров, а также увеличение НДС для пальмового масла и сокращение площади под посевы гречихи. При этом в целом по году товары и услуги не вырастут в цене больше, чем заложено в прогнозируемой инфляции, отмечают эксперты.

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