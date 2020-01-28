Горевшее судно "Энигма Астралис" затонуло в Охотском море - Росморречфлот

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рыболовецкое судно "Энигма Астралис", на борту которого 21 января возник пожар, затонуло в Охотском море. Об этом ТАСС сообщили в Росморречфлоте.

"Установлено, что на дне Охотского моря обнаружено судно "Энигма Астралис", - сказал собеседник агентства.