Безработица снизилась в 45 российских регионах, возросла - в 38, сообщил Минтруд
12:20 28.01.2020 Источник: Интерфакс
Численность безработных за год в России снизилась на 30 тысяч, а за неделю - на 0,4%, сообщает пресс-служба Минтруда.
"С 15 по 21 января 2020 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 0,4 % и составила 660,6 тыс. человек. Годом ранее численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составляла 691,9 тыс. человек", - говорится в сообщении Минтруда во вторник.
За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 45 субъектах Российской Федерации. Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в Карачаево-Черкесской Республике, республиках Саха (Якутия), Северная Осетия - Алания, Белгородской, Вологодской, Кировской, Курганской, Псковской областях, Забайкальском, Пермском краях.
В 38 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольший рост наблюдался в республиках Крым, Мордовия, Тыва, Чувашской Республике, Астраханской, Курской, Тюменской областях, Ненецком автономном округе, Камчатском крае, Севастополе.
Не изменилась численность безработных в Еврейской автономной области и Орловской области.
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