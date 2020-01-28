Минтруд РФ предложил установить прожиточный минимум в размере 10 тыс. 609 руб.
13:00 28.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минтруд РФ предложил установить прожиточный минимум за IV квартал 2019 года на уровне 10 тыс. 609 руб. на душу населения, 11 тыс. 510 руб. - для трудоспособного населения, 8 тыс. 788 руб. - для пенсионеров. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованной на портале нормативно- правовых актов во вторник.
"Проектом приказа предлагается установить величину прожиточного минимума за IV квартал 2019 г. на душу населения в размере 10609 рублей, для трудоспособного населения - 11510 рублей, пенсионеров - 8788 рублей, детей - 10383 рублей", - говорится в документе.
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