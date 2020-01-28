В Фонде защиты детей рассказали, как можно законно на время сдать ребенка в детдом
13:05 28.01.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Фонде защиты детей рассказали о законных способах на время сдать ребёнка в детдом. Ранее мужчина оставил в московском аэропорту Шереметьево двух своих сыновей. Он пожаловался, что ему не хватает денег на их воспитание.
Председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения Александр Спивак в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал, каким образом можно на время оставить детей в учреждениях социального обслуживания, если у семьи возникли проблемы.
«В России у человека есть совершенно законная возможность позаботиться о своём ребёнке легальным нормальным способом. Помимо получения консультации и обращения за услугами, есть возможность по уважительным причинам временно разместить своего ребёнка в организации для детей сирот, в доме ребёнка, в детском доме, в социальной организации. В семейном кодексе в статье 155.1 это предусмотрено. В этих случаях составляется специальное соглашение трёхстороннее. Семья получает какую-то поддержку, ребёнок получает какую-то поддержку. Если взрослый человек дошёл до такого края, что он не видит другого выхода, кроме как каким-то образом разлучиться с ребёнком, это можно сделать, не оставляя его в магазине, в аэропорту или на порожке где-то с ложной уверенностью, что его сейчас немедленно подберут добрые люди».
26 января прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту Шереметьево двух мальчиков шести и девяти лет. Он попросил помочь его детям, временно определить в дом приюта и не разлучать их. Позже стало известно, что несовершеннолетние жили с отцом в Комсомольске-на-Амуре. Следственный комитет и Хабаровская краевая прокуратура начали проверки. Сегодня мужчина сам явился в Следственный комитет. С ним работают правоохранители.
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