Плахотнюк скрывается в США, несмотря на введенные Госдепом санкции - лидер "Нашей партии"
13:32 28.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бежавший за границу после смены власти в Молдавии бывший лидер Демократической партии и олигарх Владимир Плахотнюк находится в США несмотря на то, что Государственный департамент внес его вместе с семьей в санкционный список. Об этом заявил лидер "Нашей партии" и мэр молдавского города Бельцы Ренато Усатый.
"Плахотнюк продолжает оставаться в США. У него было 10 дней на то, чтобы обжаловать решения Госдепартамента, но он остается предельно спокойным, что странно. Я ожидал, как и многие другие, что он "ломанется" в Румынию. Но он остается в США и убеждает свое окружение, что у него все нормально. Так это или нет, мы вскоре проясним", - сказал Усатый в видеообращении, опубликованном во вторник на его странице в Facebook.
Он добавил, что у Плахотнюка есть гражданство Румынии.
Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что правоохранительные органы республики будут добиваться выдачи Плахотнюка, против которого возбуждены уголовные дела, он также объявлен в международный розыск.
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