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НОВОСТИ

Роскомнадзор не получил ответ Facebook и Twitter по локализации баз данных россиян

14:32 28.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскомнадзор еще не получил ответ от Facebook и Twitter о локализации баз данных россиян, сообщил журналистам во вторник начальник управления по защите прав субъектов персональных данных Роскомнадзора Юрий Контемиров.

"Нет, пока еще не получили", - сказал он.

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