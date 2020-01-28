Роскомнадзор не получил ответ Facebook и Twitter по локализации баз данных россиян

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскомнадзор еще не получил ответ от Facebook и Twitter о локализации баз данных россиян, сообщил журналистам во вторник начальник управления по защите прав субъектов персональных данных Роскомнадзора Юрий Контемиров.

"Нет, пока еще не получили", - сказал он.