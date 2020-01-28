Отношения РФ и Украины пока далеки от устойчивого тренда на нормализацию - Песков
15:32 28.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отношения России и Украины пока далеки от тренда на нормализацию, несмотря на робкую динамику в контактах президентов двух стран - Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, скажется ли заявление президента Украины о якобы роли СССР в развязывании Второй мировой войны на отношениях Москвы и Киева.
"Я бы пока не говорил об отношениях двух стран. Вы знаете, что несмотря на такую робкую позитивную динамику в контактах глав двух государств, отношения еще далеки от устойчивого тренда на нормализацию, к нашему сожалению", - сказал Песков.
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