Отношения РФ и Украины пока далеки от устойчивого тренда на нормализацию - Песков

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отношения России и Украины пока далеки от тренда на нормализацию, несмотря на робкую динамику в контактах президентов двух стран - Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, скажется ли заявление президента Украины о якобы роли СССР в развязывании Второй мировой войны на отношениях Москвы и Киева.

"Я бы пока не говорил об отношениях двух стран. Вы знаете, что несмотря на такую робкую позитивную динамику в контактах глав двух государств, отношения еще далеки от устойчивого тренда на нормализацию, к нашему сожалению", - сказал Песков.