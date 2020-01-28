В Северодвинске зафиксировали изменение радиационного фона - СМИ

16:00 Источник: Эхо Москвы

В Северодвинске сегодня было зафиксировано изменение радиационного фона. Власти утверждают, что это произошло из-за неисправности датчика. Ранее появилась информация в соцсетях о выбросе радиации на одном из предприятий, жителям рекомендовали закрыть окна и не выходить на улицы. Впоследствии администрация Северодвинска сообщила, что сильного превышения фона не было. Можно говорить лишь о небольшом скачке радиации. Эхо Москвы