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НОВОСТИ

С 2014 года ЕС выделил Украине 15 млрд евро помощи

19:50 28.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз уже выделил Украине 15 млрд евро помощи с 2014 года и готов продолжать активную поддержку реформ в этой стране в будущем. Об этом заявил заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис во вторник на брифинге с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, который приехал в Брюссель для участия в Совете ассоциации ЕС - Украина.

Домбровскис объявил, то ЕК готова в ближайшее время выделить Украине последний транш в 500 млн евро, как только страна выполнит оставшиеся требования МВФ.

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