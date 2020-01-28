С 2014 года ЕС выделил Украине 15 млрд евро помощи
19:50 28.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз уже выделил Украине 15 млрд евро помощи с 2014 года и готов продолжать активную поддержку реформ в этой стране в будущем. Об этом заявил заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис во вторник на брифинге с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, который приехал в Брюссель для участия в Совете ассоциации ЕС - Украина.
Домбровскис объявил, то ЕК готова в ближайшее время выделить Украине последний транш в 500 млн евро, как только страна выполнит оставшиеся требования МВФ.
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