В Пентагоне расставили "по местам" российскую и китайскую угрозы

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия представляет в краткосрочной перспективе для Соединенных Штатов большую опасность, чем Китай. Такое мнение выразил во вторник заместитель министра обороны США по политическим делам Джон Руд, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса.

"Долгосрочная угроза, относительно которой мы больше всего обеспокоены, - это угроза со стороны Китая, за ним следует Россия. В краткосрочной перспективе, вероятно, Россия представляет большую опасность", - сказал он.