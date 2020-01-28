В Пентагоне расставили "по местам" российскую и китайскую угрозы
20:00 28.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия представляет в краткосрочной перспективе для Соединенных Штатов большую опасность, чем Китай. Такое мнение выразил во вторник заместитель министра обороны США по политическим делам Джон Руд, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса.
"Долгосрочная угроза, относительно которой мы больше всего обеспокоены, - это угроза со стороны Китая, за ним следует Россия. В краткосрочной перспективе, вероятно, Россия представляет большую опасность", - сказал он.
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