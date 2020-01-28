Марат Хуснуллин возглавит набсовет АО "ДОМ.РФ"

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-премьер Марат Хуснуллин избран главой набсовета ДОМ.РФ, его предшественник в кабмине Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании. Соответствующее решение набсовета ДОМ.РФ опубликовано на портале раскрытия корпоративной отчетности во вторник.

"Избрать председателем наблюдательного совета АО "ДОМ.РФ" Хуснуллина Марата Шакирзяновича. <...> Досрочно прекратить полномочия генерального директора АО "ДОМ.РФ" Плутника Александра Альбертовича и расторгнуть заключенный с ним трудовой договор <...>. Назначить генеральным директором АО "ДОМ.РФ" Мутко Виталия Леонтьевича и определить срок его полномочий с 29 января 2020 года по 28 января 2025 года", - говорится в решении набсовета.