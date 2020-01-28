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Высокопоставленный чиновник ЕС собрался пометить Донбасс

21:50 28.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил о желании посетить линию соприкосновения в Донбассе в рамках усилий по урегулированию конфликта на востоке Украины.

"Безусловно, я хочу посетить наиболее важные части страны. Я хочу посетить Донбасс, границу, где есть еще значительное количество военной активности, чтобы своими глазами увидеть, как выглядит ситуация там. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы людей перестали убивать, - сказал он во вторник на пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации ЕС - Украина. - Результаты последней встречи в Париже (саммит в нормандском формате - прим. ТАСС) должны быть претворены в жизнь".

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