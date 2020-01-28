Трамп предложил палестинцам "последний шанс" обрести государство

21:44 Источник: Интерфакс

Подготовленный США план по урегулированию палестино-израильского конфликта, возможно, станет последним шансом для палестинцев обрести собственное государство, заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы хотим, чтобы эта сделка была хорошей для палестинцев. Хотим, чтобы у них был шанс получить собственное независимое государство", - сказал он в Белом доме. "Возможно, это будет последний подобный их шанс", - добавил Трамп.

Также план предполагает разоружение палестинской группировки ХАМАС и демилитаризацию сектора Газа, заявил во вторник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

"ХАМАС (согласно плану - ИФ) будет разоружен, а сектор Газа должен быть демилитаризован", - сказал он в ходе выступления в Белом доме.

Дональд Трамп заявил, что план его администрации по урегулированию на Ближнем Востоке сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля.

"В рамках этой концепции Иерусалим останется неделимой, это важно, неделимой столицей Израиля", - сказал Трамп, выступая в Белом доме.

Он напомнил, что уже перенес посольство США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, а также, что США и так уже признают Иерусалим столицей Израиля.