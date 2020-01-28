Америка может признать израильские поселения на Западном берегу реки Иордан - СМИ

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США намерены признать израильские поселения на Западном берегу реки Иордан. Об этом заявил во вторник представитель американской администрации высокого ранга в интервью агентству Рейтер.

"План основан на принципе, что людям не надо ради достижения мира уходить. Но мы считаем, что это остановит дальнейшее расширение поселений в будущем", - сказал он.