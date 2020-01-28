0
0
128
НОВОСТИ

Америка может признать израильские поселения на Западном берегу реки Иордан - СМИ

22:30 28.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США намерены признать израильские поселения на Западном берегу реки Иордан. Об этом заявил во вторник представитель американской администрации высокого ранга в интервью агентству Рейтер.

"План основан на принципе, что людям не надо ради достижения мира уходить. Но мы считаем, что это остановит дальнейшее расширение поселений в будущем", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

23:45 28.01.2020
МИД Швеции: План Трампа по Ближнему Востоку не соответствует требованиям ЕС
0
4
23:20 28.01.2020
В Турции считают, что "сделка века" не имеет шансов на успех
0
58
22:50 28.01.2020
Аббас: Мы отвергаем "сделку века" Дональда Трампа
0
110
22:45 28.01.2020
Президент США показал карту "будущей" Палестины
0
121
21:50 28.01.2020
Высокопоставленный чиновник ЕС собрался пометить Донбасс
0
199
21:44 28.01.2020
Трамп предложил палестинцам "последний шанс" обрести государство
0
174
20:20 28.01.2020
Марат Хуснуллин возглавит набсовет АО "ДОМ.РФ"
0
240
20:00 28.01.2020
В Пентагоне расставили "по местам" российскую и китайскую угрозы
0
275
19:50 28.01.2020
С 2014 года ЕС выделил Украине 15 млрд евро помощи
0
263
19:35 28.01.2020
Виталий Мутко назначен гендиректором госкокорпорации
0
319

Возврат к списку