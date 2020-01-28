Америка может признать израильские поселения на Западном берегу реки Иордан - СМИ
22:30 28.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США намерены признать израильские поселения на Западном берегу реки Иордан. Об этом заявил во вторник представитель американской администрации высокого ранга в интервью агентству Рейтер.
"План основан на принципе, что людям не надо ради достижения мира уходить. Но мы считаем, что это остановит дальнейшее расширение поселений в будущем", - сказал он.
НОВОСТИ
- 23:45 28.01.2020
- МИД Швеции: План Трампа по Ближнему Востоку не соответствует требованиям ЕС
- 23:20 28.01.2020
- В Турции считают, что "сделка века" не имеет шансов на успех
- 22:50 28.01.2020
- Аббас: Мы отвергаем "сделку века" Дональда Трампа
- 22:45 28.01.2020
- Президент США показал карту "будущей" Палестины
- 21:50 28.01.2020
- Высокопоставленный чиновник ЕС собрался пометить Донбасс
- 21:44 28.01.2020
- Трамп предложил палестинцам "последний шанс" обрести государство
- 20:20 28.01.2020
- Марат Хуснуллин возглавит набсовет АО "ДОМ.РФ"
- 20:00 28.01.2020
- В Пентагоне расставили "по местам" российскую и китайскую угрозы
- 19:50 28.01.2020
- С 2014 года ЕС выделил Украине 15 млрд евро помощи
- 19:35 28.01.2020
- Виталий Мутко назначен гендиректором госкокорпорации
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать