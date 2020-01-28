Аббас: Мы отвергаем "сделку века" Дональда Трампа
22:50 28.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Палестина официально отвергла во вторник план президента США Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию. Об этом заявил палестинский руководитель Махмуд Аббас, выступая в прямом эфире национального телевидения.
"Мы отвергаем "сделку века", - сказал он. - Наша позиция не изменилась за два года, и сегодня она не изменится: мы отдаем приоритет фронту сопротивления, чтобы сорвать израильские планы".
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