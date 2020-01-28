В Турции считают, что "сделка века" не имеет шансов на успех

23:20 Источник: Интерфакс

Предложенный США план палестино-израильского урегулирования не имеет шансов на успех, заявили во вторник в МИД Турции.

По сообщению агентства "Анадолу", в министерстве назвали план "мертворожденным" и предупредили, что не допустят шагов, которые бы "узаконили израильскую оккупацию" палестинских территорий.

Ранее этот план, предложенный США и поддержанный Израилем, отвергли палестинские власти.