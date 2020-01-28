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НОВОСТИ

В Турции считают, что "сделка века" не имеет шансов на успех

23:20 28.01.2020 Источник: Интерфакс

Предложенный США план палестино-израильского урегулирования не имеет шансов на успех, заявили во вторник в МИД Турции.

По сообщению агентства "Анадолу", в министерстве назвали план "мертворожденным" и предупредили, что не допустят шагов, которые бы "узаконили израильскую оккупацию" палестинских территорий.

Ранее этот план, предложенный США и поддержанный Израилем, отвергли палестинские власти.

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