В Турции считают, что "сделка века" не имеет шансов на успех
23:20 28.01.2020 Источник: Интерфакс
Предложенный США план палестино-израильского урегулирования не имеет шансов на успех, заявили во вторник в МИД Турции.
По сообщению агентства "Анадолу", в министерстве назвали план "мертворожденным" и предупредили, что не допустят шагов, которые бы "узаконили израильскую оккупацию" палестинских территорий.
Ранее этот план, предложенный США и поддержанный Израилем, отвергли палестинские власти.
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