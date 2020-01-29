МИД Швеции: План Трампа по Ближнему Востоку не соответствует требованиям ЕС
23:45 28.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Инициатива президента США Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию не соответствует требованиям, которые предъявляет ЕС для решения проблемы. Об этом заявила во вторник министр иностранных дел Швеции Анн Линде
"Мы, конечно, не успели проанализировать целиком весь план, но на первый взгляд можно сказать, что он не соответствует тем требованиям, что предъявляют Швеция и ЕС исходя из международного права и резолюций ООН как основы для решения проблемы. Далее, устойчивый мир требует, чтобы в переговорах участвовали обе стороны. Необходимо учитывать нужды как Израиля, так и Палестины", - отметила она в интервью агентству ТТ.
НОВОСТИ
- 23:20 28.01.2020
- В Турции считают, что "сделка века" не имеет шансов на успех
- 22:50 28.01.2020
- Аббас: Мы отвергаем "сделку века" Дональда Трампа
- 22:45 28.01.2020
- Президент США показал карту "будущей" Палестины
- 22:30 28.01.2020
- Америка может признать израильские поселения на Западном берегу реки Иордан - СМИ
- 21:50 28.01.2020
- Высокопоставленный чиновник ЕС собрался пометить Донбасс
- 21:44 28.01.2020
- Трамп предложил палестинцам "последний шанс" обрести государство
- 20:20 28.01.2020
- Марат Хуснуллин возглавит набсовет АО "ДОМ.РФ"
- 20:00 28.01.2020
- В Пентагоне расставили "по местам" российскую и китайскую угрозы
- 19:50 28.01.2020
- С 2014 года ЕС выделил Украине 15 млрд евро помощи
- 19:35 28.01.2020
- Виталий Мутко назначен гендиректором госкокорпорации
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать