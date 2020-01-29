МИД Швеции: План Трампа по Ближнему Востоку не соответствует требованиям ЕС

23:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инициатива президента США Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию не соответствует требованиям, которые предъявляет ЕС для решения проблемы. Об этом заявила во вторник министр иностранных дел Швеции Анн Линде

"Мы, конечно, не успели проанализировать целиком весь план, но на первый взгляд можно сказать, что он не соответствует тем требованиям, что предъявляют Швеция и ЕС исходя из международного права и резолюций ООН как основы для решения проблемы. Далее, устойчивый мир требует, чтобы в переговорах участвовали обе стороны. Необходимо учитывать нужды как Израиля, так и Палестины", - отметила она в интервью агентству ТТ.