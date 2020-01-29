Репетитора для ребенка нанимает каждая четвертая семья - исследование
07:30 29.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Каждая четвертая российская семья - 25,9% - нанимает своему ребенка репетитора, при этом чем он старше, тем чаще это происходит. Такие данные приведены в мониторинге "Участие родителей школьников в образовательном процессе" Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, который имеется в распоряжении ТАСС.
"Родители принимают активное участие в образовании своих детей: они прикладывают усилия к выбору школы, считающейся хорошей, помогают готовить уроки, следят за успеваемостью детей, общаются с учителями. Помимо активного участия в школьной жизни детей, 42,9% родителей оплачивают посещение дополнительных кружков и секций, 25,9% семей нанимают репетиторов, 13,2% оплачивают дополнительные занятия в школе", - говорится в исследовании.
Авторы отмечают, что чем старше становиться ребенок, тем чаще родители пользуются услугами репетиторов. Так, этот процесс особенно заметен в 6-м классе, когда период адаптации к условиям обучения в основной школе в целом уже пройден, и родители видят проблемы в успеваемости по отдельным предметам, а также в 9-11-х классах, когда семьи делают упор на подготовку к экзаменам. "Более половины одиннадцатиклассников (57,1%), как сообщили родители, занимаются с репетиторами", - говорится в исследовании.
Исследование проведено в 2019 году, совокупный объем выборки составил 2220 семей. В рамках мониторинга также были проанализированы статистические данные Росстата, Министерства просвещения РФ о состоянии и развитии системы общего образования.
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