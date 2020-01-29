В Карибском бассейне произошло повторное землетрясение магнитудой 6,5
07:50 29.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло во вторник у побережья Каймановых островов. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Ранее у побережья Ямайки было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,7. Объявлялась угроза цунами, однако позднее она была снята.
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