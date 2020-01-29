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Более 20 новых случаев смерти от коронавируса выявлено в провинции Хубэй - СМИ

08:10 29.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 25 новых случаев смерти от коронавируса 2019-nCoV выявлено в провинции Хубэй, которая продолжает занимать первое место по числу выявленных заболеваний, также подтверждается 840 новых случаев заражения. Об этом в среду сообщил телеканал CGTN ("Си-джи-ти-эн") на своей странице в "Твиттере".

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