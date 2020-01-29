Опрос: Более 50% жителей Земли не доверяют демократической власти
08:30 29.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Британские социологи провели масштабный опрос среди 4 млн человек, живущих в разных уголках мира, и выяснили, что 57% опрошенных жителей Земли не доверяют и не верят в существующие демократические институты власти. Об этом сообщила в среду пресс-служба Кембриджского университета.
"Демократия находится в нездоровом состоянии по всему земному шару. Мы выяснили, что уровень неудовлетворенности демократическими политическими институтами быстро рос в последние годы. Сейчас он достиг пиковых значений на глобальном уровне, что особенно характерно для развитых стран", - рассказал Роберто Фоа - политолог из Кембриджского университета (Великобритания), чьи слова приводит пресс-служба вуза.
В последние годы политологи и политические обозреватели постоянно говорят о растущей поляризации мнений в США и в других странах, в результате чего сотрудничество между противоборствующими политическими силами становится почти невозможным.
По их мнению, это привело к появлению популистских партий и движений, предлагающих радикальные и часто недемократические решения для накопившихся национальных и глобальных проблем экономического и политического характера. В частности, подобным образом часто объясняются победы Дональда Трампа, Бориса Джонсона и сторонников Brexit, а также успехи радикальных левых сил на парламентских выборах в Испании и Греции.
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