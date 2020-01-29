В провинции Хубэй находятся более 170 россиян - посольство РФ
08:50 29.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 177 российских граждан находятся на территории центральной китайской провинции Хубэй, где зафиксировано наибольшее число инфицированных коронавирусом 2019-nCoV. Как сообщило в среду посольство РФ в Пекине, 120 из них находятся в городе Ухане, где впервые была зафиксирована вспышка пневмонии.
"По данным посольства, количество российских граждан на территории провинции Хубэй, с которыми у нас установлена связь, - 177 человек. Из них 120 граждан находятся в городе Ухане", - говорится в заявлении посольства.
Во вторник посольство РФ в Китае сообщило о том, что ему удалось установить связь с 158 гражданами России, из которых 113 находятся в городе Ухане.
Как сообщили ТАСС российские студенты, находящиеся в данный момент в закрытом на карантин Ухане, паника в городе отсутствует, продуктов в супермаркетах достаточно, университеты обеспечивают учащихся средствами защиты и дезинфекции.
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