В провинции Хубэй находятся более 170 россиян - посольство РФ

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 177 российских граждан находятся на территории центральной китайской провинции Хубэй, где зафиксировано наибольшее число инфицированных коронавирусом 2019-nCoV. Как сообщило в среду посольство РФ в Пекине, 120 из них находятся в городе Ухане, где впервые была зафиксирована вспышка пневмонии.

"По данным посольства, количество российских граждан на территории провинции Хубэй, с которыми у нас установлена связь, - 177 человек. Из них 120 граждан находятся в городе Ухане", - говорится в заявлении посольства.

Во вторник посольство РФ в Китае сообщило о том, что ему удалось установить связь с 158 гражданами России, из которых 113 находятся в городе Ухане.

Как сообщили ТАСС российские студенты, находящиеся в данный момент в закрытом на карантин Ухане, паника в городе отсутствует, продуктов в супермаркетах достаточно, университеты обеспечивают учащихся средствами защиты и дезинфекции.