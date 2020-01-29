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НОВОСТИ

Иностранным туристам начнут выдавать российские визы на полгода

09:20 29.01.2020 Источник: Известия

Иностранцам, получившим туристическую визу, разрешат гостить в России в течение шести месяцев. Саму же визу они смогут оформить на основании брони отеля или гостиницы. Законопроект, содержащий такие правила, по поручению правительства разрабатывает МИД РФ. Как сообщили «Известиям» в ведомстве, это повысит привлекательность страны и позитивно скажется на развитии туризма.

Инициативу поддерживают фракции «Единой России», «Справедливой России» и ЛДПР, а вот в КПРФ рекомендуют заняться развитием внутреннего туризма. Эксперты оценивают законопроект позитивно. По их мнению, любая либерализация въезда в РФ увеличивает приток путешественников на 10–30%.

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