Для быстрого оправдания Трампа республиканцам не хватает голосов
09:32 29.01.2020 Источник: Газета.Ru
Республиканская партия США не сможет сократить слушания по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа путем блокировки свидетельских показаний, заявил лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл. Об этом сообщает Associated Press.
Некоторые представители Республиканской партии готовы поддержать желание демократов выслушать показания экс-советника президента по национальной безопасности Джона Болтона и других свидетелей, что лишает республиканцев необходимого для блокировки числа голосов.
Подобное развитие событий может стать серьезным препятствием для завершения процесса быстрым оправданием, к которому призывают представители защиты Трампа. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 10:20 29.01.2020
- ПАСЕ будет наблюдать за внесением поправок в Конституцию РФ - проект резолюции
- 10:10 29.01.2020
- Федеральную поддержку может получить буддийский университет в Бурятии
- 10:05 29.01.2020
- Появления коронавируса в России ждут в середине февраля
- 10:00 29.01.2020
- Леонид Кравчук рассказал о "встрече" Гитлера и Сталина во Львове
- 09:20 29.01.2020
- Иностранным туристам начнут выдавать российские визы на полгода
- 09:05 29.01.2020
- ЕСПЧ обязал Россию расследовать все смертельные случаи в армии
- 09:00 29.01.2020
- Нетаньяху намерен выдвинуть на утверждение кабмина суверенитет над долиной Иордана - СМИ
- 08:50 29.01.2020
- В провинции Хубэй находятся более 170 россиян - посольство РФ
- 08:30 29.01.2020
- Опрос: Более 50% жителей Земли не доверяют демократической власти
- 08:10 29.01.2020
- Более 20 новых случаев смерти от коронавируса выявлено в провинции Хубэй - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать