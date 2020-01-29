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НОВОСТИ

Для быстрого оправдания Трампа республиканцам не хватает голосов

09:32 29.01.2020 Источник: Газета.Ru

Республиканская партия США не сможет сократить слушания по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа путем блокировки свидетельских показаний, заявил лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл. Об этом сообщает Associated Press.

Некоторые представители Республиканской партии готовы поддержать желание демократов выслушать показания экс-советника президента по национальной безопасности Джона Болтона и других свидетелей, что лишает республиканцев необходимого для блокировки числа голосов.

Подобное развитие событий может стать серьезным препятствием для завершения процесса быстрым оправданием, к которому призывают представители защиты Трампа.  Газета.Ru

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