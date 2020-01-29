Леонид Кравчук рассказал о "встрече" Гитлера и Сталина во Львове
10:00 29.01.2020 Источник: РБК
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал в эфире телепередачи «60 минут» о «встрече» Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина во Львове, которая стала предпосылкой к началу Второй мировой войны.
На сегодняшний день нет доказательств того, что эта встреча была.
«Гитлер и Сталин встретились во Львове. Это же документ, это не является секретом. Они пытались договориться», — сказал он.
По его словам, вместо того, чтобы остановить Гитлера, «ему развязали руки». Потом это обернулось против Советского Союза, в результате чего «пострадали народы нашей страны».
Так он объяснил слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что ко Второй мировой войне привел «сговор тоталитарных режимов». РБК
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