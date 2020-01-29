Леонид Кравчук рассказал о "встрече" Гитлера и Сталина во Львове

10:00 Источник: РБК

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал в эфире телепередачи «60 минут» о «встрече» Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина во Львове, которая стала предпосылкой к началу Второй мировой войны.

На сегодняшний день нет доказательств того, что эта встреча была.

«Гитлер и Сталин встретились во Львове. Это же документ, это не является секретом. Они пытались договориться», — сказал он.

По его словам, вместо того, чтобы остановить Гитлера, «ему развязали руки». Потом это обернулось против Советского Союза, в результате чего «пострадали народы нашей страны».

Так он объяснил слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что ко Второй мировой войне привел «сговор тоталитарных режимов». РБК