0
0
58
НОВОСТИ

Появления коронавируса в России ждут в середине февраля

10:05 29.01.2020 Источник: Коммерсант.ru

Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава оценивает риск появления коронавируса на территории России как высокий, а угроза его распространения в стране оценивается экспертами как низкая. В докладе директора центра Владимира Чуланова, с которым ознакомился «Фармацевтический вестник», говорится, что новый коронавирус может появиться в России в середине февраля 2020 года.

Прогноз составлен с учетом различных факторов, среди которых: передача вируса воздушно-капельным путем, высокий темп прироста заболеваемости, возникновение новых случаев заболеваний в приграничных с Россией районах Китая и высокая активность миграции населения.  Коммерсантъ

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

10:20 29.01.2020
ПАСЕ будет наблюдать за внесением поправок в Конституцию РФ - проект резолюции
0
28
10:10 29.01.2020
Федеральную поддержку может получить буддийский университет в Бурятии
0
39
10:00 29.01.2020
Леонид Кравчук рассказал о "встрече" Гитлера и Сталина во Львове
0
79
09:32 29.01.2020
Для быстрого оправдания Трампа республиканцам не хватает голосов
0
107
09:20 29.01.2020
Иностранным туристам начнут выдавать российские визы на полгода
0
108
09:05 29.01.2020
ЕСПЧ обязал Россию расследовать все смертельные случаи в армии
0
134
09:00 29.01.2020
Нетаньяху намерен выдвинуть на утверждение кабмина суверенитет над долиной Иордана - СМИ
0
159
08:50 29.01.2020
В провинции Хубэй находятся более 170 россиян - посольство РФ
0
154
08:30 29.01.2020
Опрос: Более 50% жителей Земли не доверяют демократической власти
0
169
08:10 29.01.2020
Более 20 новых случаев смерти от коронавируса выявлено в провинции Хубэй - СМИ
0
190

Возврат к списку