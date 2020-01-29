Появления коронавируса в России ждут в середине февраля
10:05 29.01.2020 Источник: Коммерсант.ru
Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава оценивает риск появления коронавируса на территории России как высокий, а угроза его распространения в стране оценивается экспертами как низкая. В докладе директора центра Владимира Чуланова, с которым ознакомился «Фармацевтический вестник», говорится, что новый коронавирус может появиться в России в середине февраля 2020 года.
Прогноз составлен с учетом различных факторов, среди которых: передача вируса воздушно-капельным путем, высокий темп прироста заболеваемости, возникновение новых случаев заболеваний в приграничных с Россией районах Китая и высокая активность миграции населения. Коммерсантъ
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