Появления коронавируса в России ждут в середине февраля

10:05 Источник: Коммерсант.ru

Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава оценивает риск появления коронавируса на территории России как высокий, а угроза его распространения в стране оценивается экспертами как низкая. В докладе директора центра Владимира Чуланова, с которым ознакомился «Фармацевтический вестник», говорится, что новый коронавирус может появиться в России в середине февраля 2020 года.

Прогноз составлен с учетом различных факторов, среди которых: передача вируса воздушно-капельным путем, высокий темп прироста заболеваемости, возникновение новых случаев заболеваний в приграничных с Россией районах Китая и высокая активность миграции населения. Коммерсантъ